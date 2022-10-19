Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye çağrı: MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ı görevden alın - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye çağrı: MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ı görevden alın

19.10.2022 11:53

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkan Mehmet Büyükekşi ile görüştü. MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ın görevden alınmasını şart koşan Başkan Özbek'in, "Bize gelince uygulanan ya da uygulanmayan VAR başkalarının işine gelecek şekilde kullanılıyor. Bu ortama Galatasaray'ı kurban etmem. Bu konuyla ilgili bir yaptırım olmazsa buraya bir daha gelmem" dediği öğrenildi.

Galatasaray, dün hakem hataları nedeniyle Riva'ya çıkarma yaptı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Oldukça gergin geçen görüşmede ikilinin hedefinde özellikle VAR'dan sorumlu MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz vardı.

"GÖREVİNE SON VERİN YOKSA SİZİ ART NİYETLİ KABUL EDECEĞİZ"

Özbek'in Büyükekşi'ye "Murat Ilgaz'ın görevine son verin yoksa sizi de federasyon olarak art niyetli kabul edeceğiz. Bize gelince uygulanan ya da uygulanmayan VAR başkalarının işine gelecek şekilde kullanılıyor. Bu iş iyi hoca kötü hoca işi değil. Adaletli ve adaletsiz ortam işi. Bu ortama Galatasaray'ı kurban etmem. Bu konuyla ilgili bir yaptırım olmazsa buraya bir daha gelmem" dediği bildirildi.

ERDEN TİMUR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile olan görüşmesinde Başkan Dursun Özbek'e eşlik eden Galatasaray'ın Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, yarın basın toplantısı düzenleyeceği ve ligin geride bırakılan kısmında yaşanan tüm olayları, hatalı kararları medya mensupları ile paylaşacağı öğrenildi. Timur'un bu toplantıda sert açıklamalarda bulunması da bekleniyor.

DEVLERİN "VAR" DÜELLOSU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında VAR düellosu yaşandı. Sarı-kırmızılıların, önceki gece 01.26'da yayımladığı açıklamada "Utanç Vesikası" başlığı kullanıldı; VAR sisteminin farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığı belirtildi ve TFF'nin adaleti sağlaması gerektiği vurgulandı. Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, buna 'futbolun marka değerini azaltan zamansız hezeyan' eleştirisini getirince Galatasaray'ın Twitter hesabından "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok" karşılığı verildi.

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye çağrı: MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ı görevden alın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye çağrı: MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ı görevden alın - Son Dakika
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