Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'nin cezasını haksız bulduğunu söyledi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'nin cezasını haksız bulduğunu söyledi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MKE Ankaragücü maçında Mauro Icardi'ye verilen cezayı haksız bulduğunu açıkladı. Özbek, Icardi'nin tedbirsiz sevk edilmesi nedeniyle takımın hazırlıklarının etkilendiğini ve cezanın haksız olduğunu belirtti.

27.02.2024 12:46  Güncelleme: 13:07
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Sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'ye verilen ceza hakkında konuştu.

MKE Ankaragücü maçında yaptığı hareket sonrası 1 maç men ve 19 bin 500 TL para cezası alan Icardi'nin cezasını haksız bulduklarını söyleyen Özbek'in açıklaması şu şekilde:

"Icardi olayında tartışılması gereken husus bence şu. Biz dün akşam saatlerinde bir maça çıkacağız. Icardi tedbirsiz sevk edildiği için Icardi'ye göre taktik çalışması yapıldı. Takım buna göre hazırlanıp otobüse biniyor. Otobüste Icardi'nin sevk edildiği maddeye göre 1 maç ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bire şey olur mu? Takım bir maça hazırlanırken mevcut şartlara göre takımın kadrosuna değiştirecek bir durum olabilir mi? Tartışılması gereken konu bu. Tedbirsiz sevk edildiği için normal sürecin dışına çıkıldı. Takım Florya'dan çıktığında farklı bir takım var stada geldiğinde farklı bir takım var. Esastan tartışılması gereken konu bu. Icardi'ye verilen cezayı haksız buluyoruz. Benzer olaylar daha önce yapıldı ve para cezası verildi ama burada Icardi'ye bir maç ceza verildi. Daha önce söyledim 7 düvele karşı mücadele ediyoruz diye. Bahsettiğimiz konu buydu. Kimse şüphe etmesin Galatasaray bu savaştan galip çıkacaktır. Bugün Galatasaray camiasıyla, sporcusuyla bütünleşmek zorundadır. Birçok cephede savaşıyoruz."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi\'nin cezasını haksız bulduğunu söyledi

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'nin cezasını haksız bulduğunu söyledi - Son Dakika

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  • Emre ÖZER: Pascal Nouma 7 ay ceza almıştı. İcardi bamya mı gösterdi 5 0 Yanıtla
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