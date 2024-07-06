Galatasaray Başkanı ve Yönetimine Florya arazisi ve Galatasaray Adası için yetki verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Başkanı ve Yönetimine Florya arazisi ve Galatasaray Adası için yetki verildi

Geniş Video İzle

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Başkan Dursun Özbek ve yönetimine Florya arazisinin değerlendirilmesi ve Galatasaray Adası'nın yeni imar planına göre restore edilmesi konularında yetki verildi. Başkan Özbek, üyelere teşekkür ederek, kulübün geleceğini oluşturacak projelerle ilgili güzel tartışmaların yapıldığını belirtti ve kulübün birleşme gücünü gösterdi.

06.07.2024 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimine, Florya arazisinin değerlendirilmesi ve Galatasaray Adası'nın yeni imar planına göre restore edilmesi konularında yetki verildi.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlendi. Genel kurul toplantısında yapılan oylamada Başkan Dursun Özbek ile yönetimine Florya arazisinin değerlendirilmesi ve Galatasaray Adası'nın yeni imar planına göre restore edilmesi konularında yetki verildi.

Başkan Özbek, oylamanın ardından üyelere teşekkür etti ve şu konuşmayı yaptı:

"Sayın Divan, değerli hazirun. Öncelikle hepinize şahsıma ve yönetimime verdiğiniz yetkilerden, gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Elbette Galatasaray için bu çok önemli Genel Kurulda Galatasaray için Galatasaray'ın geleceğini oluşturacak projelerle ilgili çok güzel tartışmalar oldu. Her konuşmacıdan ileride cevaplamak üzere bazı notlar aldım. Bugün Genel Kurulda bir şey ortaya çıktı. O da şu. Demek ki eğer birbirimize konuşabiliyorsak demek ki eğer birbirimizi seviyorsak, aynı ideal uğruna hedefe gitmek üzere konuşabiliyorsak, biz çok büyük bir kulübüz. Bugün burada konsensüs ön plana çıkmıştır. Seviyeli tartışmalar ön plana çıkmıştır ve Galatasaray'ın gereğinde birleşebileceğini, yani ayrı fikirlerin de bir zaman içinde istenildiği taktirde birleşebileceğini ve tek fikir, tek yumruk haline gelebileceğini herkese gösterdik. Daha önceki konuşmamda bir konuda Genel Kuruldan özür dilemek istiyorum. Savaş kelimesini kullandım. Galatasaray'da savaş kelimesi değil, fikir ayrılığı kelimesi olması lazımdı. Onun için kusuruma bakmayın. Özür diliyorum sizden. Şu konuda hiç merak etmeyin. Gayrimenkullerimiz elbette ki çok önemli. Bize emanet. Biz bu emaneti kutsal bir emanet olarak devraldık. İnanın ki ben ve arkadaşlarım kendi malımıza verdiğimiz değerden daha fazla değer vererek bunların değerlendirmesini yapacağız. Onun için bu güzel geçen Genel Kurulumuzda bize, bana ve Yönetim Kuruluna verdiğiniz yetkilerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bize olan itimadınıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın."

Galatasaray Başkanı ve Yönetimine Florya arazisi ve Galatasaray Adası için yetki verildi
Kaynak: DHA

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Adası, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı ve Yönetimine Florya arazisi ve Galatasaray Adası için yetki verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
17:47 Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti! Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
17:19 Görüntüler görmeye değer Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur?
17:12 Karaman’da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Karaman'da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 20:40:23. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı ve Yönetimine Florya arazisi ve Galatasaray Adası için yetki verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement