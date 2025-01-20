Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Michy Batshuayi, sarı-kırmızılılarda bekleneni veremedi.
Ligde geride kalan 20 haftada 5 kez fileleri havalandıran Michy Batshuayi, son dönemdeki formsuzluğu nedeniyle de endişe yarattı.
Milliyet'in haberine göre, yıldız futbolcuya yapılan tekliflerin de değerlendirilmesi fikri, yöneticiler arasında konuşulmaya başlandı. Belçikalı forvet, takımdan ayrılabilir.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor - Son Dakika
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