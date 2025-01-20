Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor

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Galatasaray'da Icardi'nin yokluğunda Michy Batshuayi'nin performansı tartışma yaratırken, golcü arayışlarının hızlandığı belirtildi. Batshuayi'nin son dönemdeki formsuzluğu endişe yaratırken, yönetimin de tecrübeli forvet için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

20.01.2025 09:54
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Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Michy Batshuayi, sarı-kırmızılılarda bekleneni veremedi.

5 GOL ATTI

Ligde geride kalan 20 haftada 5 kez fileleri havalandıran Michy Batshuayi, son dönemdeki formsuzluğu nedeniyle de endişe yarattı.

TAKIMDAN GÖNDERİLEBİLİR

Milliyet'in haberine göre, yıldız futbolcuya yapılan tekliflerin de değerlendirilmesi fikri, yöneticiler arasında konuşulmaya başlandı. Belçikalı forvet, takımdan ayrılabilir.

Galatasaray, Batshuayi\'yi gönderiyor

Michy Batshuayi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Alperen 3D:
    oynatmadınız ki adam gol atsın !! 7 17 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş artıkçısı sözde büyük glatasaray hahahaha :))) 7 14 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    3 maçta 9 puan aldırdı. gönderileceğini sanmıyorum. olmasında ki amaç bu zaten 1 2 Yanıtla
  • Almila Arya:
    ferhat eser abık diyor mahalleden arkadaşların senin için 2 0 Yanıtla
  • Almila Arya:
    ferhat eser çocukluğunda sıkıntı yaşamış tanıyanlar söylüyor daha dokunmadan rezervasyon yapıyormuş,yazık ya ezikliği burdan geliyormuş 1 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    Dikiştutmaz sabri Batuş 0 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    almila hanım seninle ilgilenmiyorum diye ağlama 0 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Arda n fazla gol atmış 0 0 Yanıtla
  • Vadaa:
    Osurukmen var bizde yaaaaa 0 0 Yanıtla
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