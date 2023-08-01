Transferde fırtına gibi esen ve kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;
"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Sky Deutschland tarafından Galatasaray'ın Kerem Demirbay için Leverkusen'e 4.5+2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.
2017'de Alman Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile sahaya çıkabilecek.
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