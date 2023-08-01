Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi

01.08.2023 23:15

Transferde fırtına gibi esen ve kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi. Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Galatasaray'ın Kerem Demirbay için Leverkusen'e 4.5+2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öğrenildi. Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak ancak TFF'nin yeni çıkardığı 'mavi kart' statüsünden faydalanarak Galatasaray'da forma giyebilecek.

Transferde fırtına gibi esen ve kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

6+5 MİLYON EURO BONSERVİS

Sky Deutschland tarafından Galatasaray'ın Kerem Demirbay için Leverkusen'e 4.5+2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK

2017'de Alman Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile sahaya çıkabilecek.

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Kerem Demirbay, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika


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