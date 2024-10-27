Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Beşiktaş Derbisi İçin Son Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?