Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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