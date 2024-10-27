Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Yeni Yüzler - Son Dakika
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Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Yeni Yüzler

Yarınki derbide 10 futbolcu ilk kez karşı karşıya gelecek. Necip Uysal, Beşiktaş'ın tecrübelisi.

27.10.2024 11:48
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yarın konuk edeceği derbide toplam 10 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez iki ekip arasında yapılacak bir müsabakada forma giyecek.

Beşiktaş'la oynanan Turkcell Süper Kupa maçının ardından sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katılan Gabriel Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlı takıma karşı rakip olacak.

Beşiktaş'ta ise Emirhan Topçu, Can Keleş, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour görev almaları halinde Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev alacak.

Beşiktaş'ta Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen isim Necip Uysal

Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda Galatasaray derbisine en fazla çıkan oyuncu Necip Uysal oldu.

Beşiktaş'ta A takıma 2009-2010 sezonunda yükselen Necip Uysal, mevcut kadro içinde Galatasaray'a karşı en fazla maça çıkan isim konumunda. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı 17 maçta görev aldı. Beşiktaş'taki 16. sezonunu geçiren Necip Uysal sezonun ilk haftalarında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Batshuayi eski takımına karşı oynayacak

Kariyerinin Türkiye serüvenine Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda transfer olarak başlayan Michy Batshuayi, ligde ilk kez sarı-kırmızılı formayla eski takımının karşısına çıkacak.

Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Batshuayi, siyah-beyazlılara karşı oynadığı 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

Galatasaray'ın en tecrübelisi Fernando Muslera

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim oldu.

Sarı-kırmızılara İtalyan ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı file bekçisi, ligde forma giydiği 26 Beşiktaş derbisinde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Icardi'nin 1 maç dışında Beşiktaş'a karşı boşu yok

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 1 maç haricinde Beşiktaş'a karşı çıktığı bütün maçlarda ağları sarstı.

Tecrübeli santrfor, çıktığı 4 maçta 5 gol kaydederek, siyah-beyazlılara en fazla gol atan oyuncu oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Yeni Yüzler - Son Dakika

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