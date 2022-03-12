Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü

12.03.2022 15:46
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da Barcelona ile karşılaştıktan sonra İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e gelmeyi tercih eden sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Göztepe'nin Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, salondaki egzersizlerle başlayan antrenmanın daha sonra sahadaki ısınma hareketleri ve çeşitli koşu çalışmaları ile devam ettiği belirtildi.

İdmanın farklı istasyonlarda beceri çalışmalarıyla tamamlandığı bildirildi.

Galatasaray'ın yarın sabah İzmir'de yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra İstanbul'a gideceği kaydedildi.

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını İzmir'de sürdürdü - Son Dakika
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