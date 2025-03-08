Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Mehmet Gül, Sadettin Kıral
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Sude Gümüş, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Brakocevic, Merve Nezir, Begüm Kaçmaz, Merve Tanıl)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın)
Setler: 18-25, 20-25, 15-25
Süre: 74 dakika (22, 29, 23)
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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