Galatasaray, Beşiktaş'ı İstanbul'da Yendi! - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Beşiktaş'ı İstanbul'da Yendi!

Galatasaray, Beşiktaş\'ı İstanbul\'da Yendi!

Galatasaray, Beşiktaş'ı 74-71 yenerek derbiden galip ayrıldı. Ekrem Memnun oyuncularını tebrik etti.

25.11.2024 20:47
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 74-71 yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenör Ekrem Memnun, karakter ortaya koyarak kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ekrem Memnun ile sarı-kırmızılı oyuncu Gökşen Fitik, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan derbinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Memnun, "Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Karakter koyduk. Oluşturmak istediğimiz kültür bu. Çok iyi oynayamadık. Milli takım arasında çok antrenman yapamadık. Oyunumuz biraz düştü. Geçen perşembe Azor Adaları'nda Avrupa maçı oynadık. Dönüş bizi bayağı hırpaladı. İlk defa yeni bir oyuncuyu oynattık. Başka bir oyuncumuzun da ufak bir sakatlığı vardı. Riske etmek istemedik. Maçın başında çok afalladık ve yumuşak kaldık. Karakter koyarak deplasmanda önemli bir maçı kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gökşen Fitik: "Hedeflerimiz büyük"

Karşılaşmanın son anlarında 3 sayı çizgisinden kaydettiği basketlerle galibiyette önemli rol oynayan Gökşen Fitik, 18 sayı geriye düşmelerine rağmen mücadele etmeyi bırakmadıklarını vurguladı.

Maçın başında Beşiktaş'ın sertliğine karşılık veremediklerini aktaran sarı-kırmızılı basketbolcu, "40 dakika mücadele edip geri dönerek kazanmasını bildik. Son anlarda boş pozisyonları sayıya çevirip takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Hatalarımızdan ders alarak adım adım devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önümüzdeki maçlara odaklanarak devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Beşiktaş'ı İstanbul'da Yendi! - Son Dakika

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