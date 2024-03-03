Galatasaray, Beşiktaş\'ı Süper Lig\'de iki kez yendi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş ile oynadığı iki maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılar en son 2014-2015 sezonunda rakibini iki kez yenmişti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Cimbom, rakibini bu sezon iki derbide de yenmeyi başardı. Aslan en son 2014-2015 sezonundan siyah-beyazlılara karşı iki müsabakadan da 2-0'lık skorlarla galip ayrılmıştı. - İSTANBUL
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçında fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi. Santos ayrıca hakem hatalarına da değinerek Beşiktaş'ın hakkının yenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) alp disiplini, kros kayak ve satranç branşlarında ilk müsabakalar yapıldı ve madalyalar sahiplerini buldu. Fransız sporcu Niccolas Sarremejane erkeklerde altın madalyayı kazanırken, Avusturyalı sporcu Melissa Koeck kadınlarda altın madalyayı elde etti. Ayrıca kros kayak ve satrançta da madalyalar dağıtıldı. Ukrayna, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı. Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 163 sporcu katıldı. Şampiyonada farklı kategorilerde yarışan sporcular arasında dereceye giren isimler açıklandı.
Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın bir puan aldığını ve üzülsek de bu puanı telafi edeceklerini söyledi. Eroğlu, maçta tekrar edilen penaltı vuruşlarını kurtaran kaleci Zafer'i övgüyle bahsetti ve Çorumspor'a başarılar diledi.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Beşiktaşlı taraftarlar, oyuna ikinci yarıda dahil olan Vincent Aboubakar ve oyundan çıkan Cenk Tosun'a ıslıklı tepki gösterdi.
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