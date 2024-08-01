Galatasaray, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Galatasaray Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılı oyuncular, sonraki bölümde hücum ve savunma idmanı gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı son antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.