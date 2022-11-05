Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği mücadeleyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Nef Stadı'ndan takip etti. Portekizli hoca stat çıkışında ise ilginç bir olay yaşadı.
Karşılaşma sonrası stattan ayrılan Jorge Jesus'a bir Galatasaray taraftarı, "Sıra sende" diye bağırdı. Portekizli hoca ise taraftarın bu sözlerine herhangi bir reaksiyon vermedi.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesini Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'ta takip ediyor. Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı locada izleyen Jesus, maç esnasında notlar alarak rakipleri hakkında bilgi topladı.
Son Dakika › Spor › Stattan ayrılan Jorge Jesus'a Galatasaray taraftarından tek cümlelik olay söz - Son Dakika