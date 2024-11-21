Galatasaray Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
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