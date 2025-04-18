Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Süper Lig'de Bodrum FK'yı 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

18.04.2025 22:19
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GALATASARAY, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray, evinde Bodrum FK'yı ağırladı. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Serkan Çimen yaptı. Karşılaşmada ev sahibi Galatasaray, Muslera, Sanchez, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Sara, Frankowski, Torriera, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lemina 11'i ile çıktı. Konuk ekip Bodrumspor ise Nogueira, Taylan Antalyalı, Enis Bardhi, Okita, Ajeti, Ribeiro, Ahmet Aslan, Herelle, Celustka, Ali Aytemur, Ege Birsel ile sahada yer aldı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk 20 dakikası rakip sahanın içerisinde hızlı ve etkili başlayan ataklarında gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Serbest vuruş şansı yakalayan Sarı-kırmızılılarda topun başına geçen Sara, sol ayağı ile yaptığı ortasında Torreira'nın kafa golü ile 30'uncu dakikada öne geçti: 1-0.

İkinci golü bulabilmek için baskıyı artıran ev sahibi ekip karşılaşmanın 42'nci dakikasında Sara'nın ceza sahası içerisinde Ahmet Aslan ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen Galatasaray'a verdiği penaltıyı VAR kontrolünün ardından iptal etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının ilk 25 dakikası Galatasaray girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Dakika 82'de Sarı-kırmızılılarda kale sahasının içerisinde bulunan Davinson Sanchez takımını 2-0 öne geçiren golü attı: 2-0.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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