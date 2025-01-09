SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Nemanja Ninkovic, Suzana Vujicic, Alessandro Perciavalle
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Vanloo 13, Gökşen Fıtık 12, Fraser 16, Li 10, Ayşegül Günay Aladağ 2, Park 10, Meltem Yıldızhan 5, Steinberga 9, Ayşe Cora, Zandalasini
LDLC ASVEL FEMİNİN: Quevedo 16, Malonga 12, Pasa 5, Jocyte 3, Wojta 7, Harris 23, Risacher 3, Lucet 3, Elenga
1'İNCİ PERİYOT: 18-25
DEVRE: 34-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-60
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroCup Son 16 Turu ilk maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Feminin takımını 77-72 mağlup ederek tur için avantajı kaptı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup'ta Avantajı Kaptı - Son Dakika
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