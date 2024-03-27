Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde yarı finale yükseldi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali 3. maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi.

27.03.2024 20:02  Güncelleme: 20:16
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali 3. maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi

Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Halil Erkoç

Yapı İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 21, Gergana Ivanova 5, Sierra Lashe Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 20, Ferda Yıldız

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nalyssa Rae Smith 18, Büşra Akbaş 10, Sude Yılmaz 7, Teaira Zyaire Mccovan 7, Mikiah Harrigan 6, Meltem Yıldızhan 2, Bria Nicole Hartley 8, Julie Vanloo 20

Başantrenör: Tolga Esenci

1. Periyot: 15-16 (Galatasaray lehine)

Devre: 37-36 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 57-62 (Galatasaray lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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