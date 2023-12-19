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Galatasaray Çağdaş Faktoring yarın MB Zaglebie ile karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring yarın MB Zaglebie ile karşılaşacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunun rövanşında yarın Polonya'nın MB Zaglebie takımını konuk edecek.

Galatasaray Çağdaş Faktoring yarın MB Zaglebie ile karşılaşacak
19.12.2023 - 11:31,
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunun rövanşında yarın Polonya'nın MB Zaglebie takımını konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, play-off turunun ilk maçında MB Zaglebie ile 90-90 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA
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