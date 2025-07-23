Galatasaray Cagliari'yi Yendi

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari'yi 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Cagliari ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı. Galatasaray mücadeleye; Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı. 90 dakika sarı-kırmızılı ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray'ın gollerini 20. dakikada Roland Sallai, 30. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 58. dakikada Arda Ünyay attı. Cagliari'nin golünü 40. dakikada Michel Adopo kaydetti. - İSTANBUL