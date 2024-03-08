Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti

Stat: RAMS Park
Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 23 Zaha), Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira (Dk. 77 Ndombele), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 78 Ziyech), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Tete), Icardi (Dk. 86 Vinicius)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Mithat Pala-Dk. 78 Faye), Shelvey, Akintola (Dk. 60 Gustavo), Varesanovic (Dk. 46 Zeqiri), Olawoyin, Minchev (Dk. 60 Gaich)
Goller: Dk. 9 Köhn, Dk. 31 Torreira, Dk. 40, Dk. 45 ve Dk. 64 (Penaltıdan) Kerem Demirbay, Dk. 85 Icardi (Galatasaray), Dk. 38 Hojer, Dk. 61 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Icardi (Galatasaray), Dk. 36 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti.
57. dakikada Icardi'yle verkaç yapan Mertens, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
61. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Hojer'in sağ çaprazdan kullandığı frikikte top, önce baraja sonra da Olawoyin'e çarparak fileleri gitti: 4-2
62. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Ceza sahasında Mertens, Hojer'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.
64. dakikada Kerem Demirbay, penaltıda başına geçtiği topu ağlara göndererek takımını 5-2 öne geçirdi.
85. dakikada Galatasaray, bir gol golü buldu. Hakim Ziyech'in pasında Tete, tekte topu Icardi'ye aktardı. Arjantinli futbolcunun ceza sahasında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 6-2
Galatasaray, karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Jefferson (12. dakika) ve Talha Ülvan (kendi kalesine 57. dakika) kaydederken, Bitexen Giresunspor'un tek golünü Talha Ülvan (48. dakika) attı. Sarı kartlar ise Bitexen Giresunspor'dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve Talha Ülvan'a çıktı.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray'ın 6-2'lik galibiyetinin ardından Kerem Demirbay, kale arkasındaki tribünlerde bulunan taraftarların isteğini kırmayarak 3'lü çektirdi.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti. Icardi'nin toplam gol sayısı ise 21 oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde ağırladığı maçı kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a yenilmişti ve o günden bu yana oynadığı 32 lig maçında sadece 2 beraberlik alarak 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 15 maçtan da 3 puan çıkardı ve sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmedi. Son 10 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, liderliklerini sürdürdü ve puan farkını 5'e çıkardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahadaki üst üste 18 galibiyetle, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun galibiyet serisini yakaladı. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek evinde oynadığı son 18 Süper Lig karşılaşmasını kazandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek bu sezon ilk kez 6 gol attı. Sarı-kırmızılılar liderliklerini sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Kerem Demirbay'ın hat-trick yaptığı maçta Galatasaraylı taraftarlar, "Fener Ağlama" tezahüratlarıyla sevinçlerini dile getirdi.
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