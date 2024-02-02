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Galatasaray, Cedric Bakambu'yu Real Betis'e transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray, Cedric Bakambu'yu Real Betis'e transfer etti

Galatasaray, Cedric Bakambu\'yu Real Betis\'e transfer etti

Galatasaray, 32 yaşındaki forveti Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transfer olduğunu açıkladı. Transfer bedeli olarak 5 milyon Euro bonservis ücreti ve 5 milyon 50 bin Euro da bonus ödeneceği belirtildi.

02.02.2024 08:36
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Galatasaray, 32 yaşındaki forveti Cedric Bakambu'nun 5 milyon Euro bonservis ve 5 milyon 50 bin Euro da şartlara bağlı bonusla İspanyol ekibi Real Betis'e transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis, şirketimize net 5 milyon Euro euro garanti ücret ile net 5 milyon 50 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir" denildi.

Galatasaray, sosyal medya hesabından Bakambu için yaptığı paylaşımda ise, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Cedric. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Cedric Bakambu'yu Real Betis'e transfer etti - Son Dakika


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