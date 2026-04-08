Galatasaray CEV Kupası'nı Kazandı

08.04.2026 23:27
Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nı CEV Kupası zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında sahasında oynadığı İtalyan ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray camiasına ve Türk sporuna hayırlı olmasını dileyen Üstündağ, "Voleybolun çok kıymetli bir kupası. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nden sonraki futbolun UEFA Kupası gibi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türk voleybolu sadece milli takımlar değil kulüpler bazında da neler yaptığını Avrupa'ya, dünyaya bunu en iyi şekilde gösteriyor. Organizasyon konusunda da en iyisi nasıl yapılır, en iyi kupalar Türkiye'ye nasıl gelir, Avrupa ve dünyada söz sahibi olduğunu bugün burada bir kez daha gördük. Galatasaray camiasını, takımı, teknik heyeti, emeği geçen herkesi çok tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Türk voleybolu bu güzellikleri yaşatmaya devam ediyor"

Sarı-kırmızılıların maça iyi başlamasa da kırılma anını lehine çevirdiğini aktaran Başkan Üstündağ, "Sonuçta da 3-1'lik galibiyet. Orada 3-2, burada 3-1'lik galibiyetle CEV Kupası'nı müzesine götürdü. Türk voleybolu bu güzellikleri yaşatmaya devam ediyor. Bugün de güzel ve özel bir gün olduğunu düşünüyorum. İnşallah 2-3 Mayıs'ta da Şampiyonlar Ligi'nin kupası da Türkiye'ye gelecek. Avrupa ve dünyada da bütün kupalara talibim demiştim. Ben kulüplerim, milli takım, camiam adına bu güzel mutluluğu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Voleybola gösterilen ilgi için ise Mehmet Akif Üstündağ, "Artık salonlarda inanılmaz bir sayılar yakalıyoruz ama bunun da sıkıntısını yaşıyoruz, sığmıyoruz. Bugün Galatasaray'ın aynı saatte bir futbol ve basketbol maçı olmasına rağmen bu taraftar kadın voleybol takımını yalnız bırakmadı. Bu güzel voleybol seyircisini bir kez daha tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

