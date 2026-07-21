Galatasaray Çift İdmanla Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Galatasaray Çift İdmanla Hazırlıklarına Devam Ediyor

21.07.2026 22:30
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Galatasaray, 2026-2027 sezonu için çift idmanla antrenman yapmaya devam ediyor.

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah antrenmanında salonda kuvvet ve sahada koşu çalışmaları gerçekleştirildi.

Akşam yapılan idman ise dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Çift İdmanla Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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