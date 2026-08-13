Galatasaray, Çorum FK ile Sezona Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Çorum FK ile Sezona Başlıyor

Galatasaray, Çorum FK ile Sezona Başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Çorum FK ile tarihlerindeki ilk karşılaşmalarına çıkıyor.

Son şampiyon Galatasaray, Trednyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında yarın ligin yeni takımlarından Çorum FK'yı konuk edecek.

Trednyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonun açılış maçında Galatasaray yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Çorum FK ile karşılaşacak. Son şampiyon sarı-kırmızılılar, ligin yeni ekiplerinden Çorum ile tarihinde ilk kez mücadele edecek. Çorum FK, Cimbom'un Süper Lig'de oynayacağı 77. farklı takım olacak.

Üst üste 5. şampiyon hedefiyle sezona başlıyor

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda rekor kırmak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu sezonu da şampiyon tamamlayarak üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk takım olmak istiyor.

Ligde 35 maçtır evinde yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de evinde uzun süredir mağlup olmuyor. Son olarak 2023-2024 sezonunda 37. haftasında derbide Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 35 müsabakada 28 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

Sadece Lesley Ugochukwu transfer edildi

Galatasaray bu transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna sadece Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu kattı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Burnley'den şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık olarak Ugochukwu'yu transfer etti. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetime, takıma yeni isimlerin katılmamasından dolayı hazırlık maçlarında taraftarlar tepki gösterdi.

Mauro Icardi takımdan ayrıldı

Galatasaray'da yaz döneminde önemli bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. 4 sezon takımda kalan ve kulübün en golcü yabancı futbolcusu olan Icardi, 134 resmi maçta 77 gol sevinci yaşadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak katılan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile devam edilmedi. Takımda yer alan Ahmed Kutucu ise Çaykur Rizespor'a kiralık gitti.

5 hazırlık maçı yaptı, 1'ini kazandı

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında 5 hazırlık maçı oynarken, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İlk olarak Ümraniyespor ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, 5-1'lik skorla rakibini mağlup etti. Aslan daha sonra Avusturya'da gerçekleştirdiği yurt dışı kampında İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'da da 3-0 yenildi. İstanbul'da Fransız takımı Rennes ile 3-3 berabere kalan Cimbom, son olarak ise İspanyol temsilcisi Villarreal'e 2-1 kaybetti.

Uğur Uçar, eski takımına karşı

Çorum FK'nın teknik direktörlüğü, Galatasaray'ın da yakından tanıdığı Uğur Uçar yapıyor. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Uçar, 2010 yılına kadar A takımda futbol oynarken, 93 kez resmi maçta forma giydi ve 1 gol sevinci yaşadı. Genç teknik adam, Süper Lig'deki ilk maçında eski takımına karşı rakip olacak.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Çorum FK ile Sezona Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

11:41
Süper Lig’de şampiyonluk oranları belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oranı bomba
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranı bomba
11:23
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid’de ilk kupasını kazandı
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geldi
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 14:30:33. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Çorum FK ile Sezona Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.