Galatasaray, Çorum FK ile Sezona Başlıyor

Son şampiyon Galatasaray, Trednyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında yarın ligin yeni takımlarından Çorum FK'yı konuk edecek.

Trednyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonun açılış maçında Galatasaray yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Çorum FK ile karşılaşacak. Son şampiyon sarı-kırmızılılar, ligin yeni ekiplerinden Çorum ile tarihinde ilk kez mücadele edecek. Çorum FK, Cimbom'un Süper Lig'de oynayacağı 77. farklı takım olacak.

Üst üste 5. şampiyon hedefiyle sezona başlıyor

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda rekor kırmak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu sezonu da şampiyon tamamlayarak üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk takım olmak istiyor.

Ligde 35 maçtır evinde yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de evinde uzun süredir mağlup olmuyor. Son olarak 2023-2024 sezonunda 37. haftasında derbide Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 35 müsabakada 28 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

Sadece Lesley Ugochukwu transfer edildi

Galatasaray bu transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna sadece Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu kattı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Burnley'den şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık olarak Ugochukwu'yu transfer etti. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetime, takıma yeni isimlerin katılmamasından dolayı hazırlık maçlarında taraftarlar tepki gösterdi.

Mauro Icardi takımdan ayrıldı

Galatasaray'da yaz döneminde önemli bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. 4 sezon takımda kalan ve kulübün en golcü yabancı futbolcusu olan Icardi, 134 resmi maçta 77 gol sevinci yaşadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak katılan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile devam edilmedi. Takımda yer alan Ahmed Kutucu ise Çaykur Rizespor'a kiralık gitti.

5 hazırlık maçı yaptı, 1'ini kazandı

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında 5 hazırlık maçı oynarken, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İlk olarak Ümraniyespor ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, 5-1'lik skorla rakibini mağlup etti. Aslan daha sonra Avusturya'da gerçekleştirdiği yurt dışı kampında İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'da da 3-0 yenildi. İstanbul'da Fransız takımı Rennes ile 3-3 berabere kalan Cimbom, son olarak ise İspanyol temsilcisi Villarreal'e 2-1 kaybetti.

Uğur Uçar, eski takımına karşı

Çorum FK'nın teknik direktörlüğü, Galatasaray'ın da yakından tanıdığı Uğur Uçar yapıyor. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Uçar, 2010 yılına kadar A takımda futbol oynarken, 93 kez resmi maçta forma giydi ve 1 gol sevinci yaşadı. Genç teknik adam, Süper Lig'deki ilk maçında eski takımına karşı rakip olacak.