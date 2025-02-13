Galatasaray'da 4 Değişiklikle Kadro Belirlendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da 4 Değişiklikle Kadro Belirlendi

Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı için Adana Demirspor'a göre 4 oyuncu değiştirdi.

13.02.2025 23:27
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11'ine göre AZ Alkmaar mücadelesinde 4 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, AFAS Stadyumu'nda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11'ine göre AZ Alkmaar karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu ve Victor Osimhen'in yerine Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Eksikler

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen'in sarı kart cezaları bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Arda Ünyay UEFA listesinde yer almadığı için, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs ise sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

Yedeklerde altyapıdan 7 futbolcu

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sakat ve cezalı futbolculuların fazla olması nedeniyle yedek kulübesine genç isimleri dahil etti. Buruk, 21 kişilik kadroda altyapıdan 7 futbolcuyu yedek kulübesine aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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