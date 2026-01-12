Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp - Son Dakika
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

12.01.2026 21:57
Galatasaray'da bonservislerine 66 milyon euro ödenen milli kaleci Uğurcan Çakır ile Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun sezonun en kritik maçlarından biri olan Süper Kupa finalinde sahada olmaması tepkiyle karşılandı.

Süper Lig devi Galatasaray'da bonservislerine 66 milyon euro ödenen milli kaleci Uğurcan Çakır ile Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun Fenerbahçe derbisinde olmaması taraftarın tepkisini çekti.

UĞURCAN ÇAKIR DERBİDE YEDEK KALDI

Fenerbahçe ile oynanan Turkcell Süper Kupa derbisi öncesinde yedek kalacağını öğrenen Uğurcan Çakır'ın bu karar sonrasında çok bozulduğu belirtildi. Milli eldivenin mutsuzluğu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ısınma hareketlerine çıktığı andan itibaren gözlendi.

SINGO DA DEV MÜCADELEDE YOKTU

Sezon başında Trabzonspor'dan 30 milyon euro maliyetle yatırım yapılan Uğurcan'ın yedek soyunduğu Süper Kupa finalinde 30 milyon euro bonservis ödenen bir başka yıldız Wilfried Singo ise hazır olmadığı için kadroda yoktu. En son 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği maçında 40 dakika sahada kalan Fildişili asğ bek, o tarihten bu yana forma giyemedi, Afrika Kupası'na da gidemedi.

TARAFTARLARIN TEPKİ ÇEKTİ

Singo'nun uzun süredir yokluğu ve Uğurcan Çakır'ın Süper Kupa'da yedek kalması taraftarın tepkisini çekti. Yapılan yorumlarda "Bu Singo nerede? Aldınız büyük oyuncu, ortada yok ya. Ne sakatlıkmış, ben 2 ayda iyileşiyorum, bu adam nerede?", ''66 milyon euro resmen boşa gitti. O kadar para vermedik ama oynatamıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

20:59
