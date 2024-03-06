Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak

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Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, sakatlığından dolayı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın Çaykur Rizespor maçında olmayacağını söyledi.

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, bugünkü antrenmanda sakatlıkları bulunan futbolcuların durumları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın üst arka adalesinde sertleşme olduğunu belirten İnce, "Tedbir olarak durdurduk, zorlanma tespit ettik. O yüzden bizimle değil. Bu maçta da olmayacak. Bir sonraki maç için bakacağız. Ortalama bir takımın bir sezon içerisinde oynaması gereken maçın şu anda 6-7 maç üstündeyiz. Daha da çok maç var. Kararları alırken o günü düşünüp karar vermemiz lazım" diye konuştu.

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın durumu için Yener İnce, "Kemik ödemi vardı. Geçtiğimiz maç faydalanamadık. Bugün idmana çıkacak. Bugünkü idman durumuna bakacağız ve değerlendirmemizi ona göre yapacağız" dedi.

" Hakim Ziyech'te birebir o takvime uyduk"

Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in sakatlığından günden bu yana bir takvim içerisinde tedavisinin yapıldığını ifade eden İnce, "Birebir o takvime uyduk. Dün de tedavisine devam ettik. Birçok yerde beraber çalıştığımız fizyoterapi ekipleri var. Bir oyuncumuzu izinli gitse bile bu ekipleri yanına ekleyebiliyoruz. Buradaki tedavisinin birebir tamamını bugün dönmesini bekliyorduk. Bugün idmana çıktı. Her oyuncunun 10-15 günlük periyotta 1-2 gün izni oluyor. İzinli günlerinde gittiğinde yerde bizim kontrolümüzdeki insanlar oluyor" şeklinde konuştu.

"Serge Aurier'in sakatlığı tıbbi olarak 6 hafta"

Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'de şanssızlık olduğunu söyleyen Yener İnce, "8'inde bizle imzaladı, 3 gün sonraki maçta adalesinde ciddi bir yırtık oluştu. Ona da program yaptık. O programda 20. gün reaksiyonu deneyecektik, Beşiktaş maçında şansı olur mu diye. O reaksiyonda uzağında kaldığı için tedavisini en başında planladığımız gibi yapıyoruz. Erken bir zamandayız. Bizim o sakatlık için tıbbi olarak 6 haftadır. Bu süreyi kısaltmaya çalışıyoruz. Milli aranın takibinde onunla bizle beraber olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

" Davinson Sanchez'in durumu yarın belli olacak"

Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde arka adalesinde sertlik hissettiğini aktaran İnce, "Onu bugün tedbir olarak durduruyoruz. Yarın durumunu değerlendireceğiz belki MR'a göndereceğiz. Onun durumu yarın belli olacak" açıklamasında bulundu.

" Kaan Ayhan'ın kasığında bir fıtığı var"

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kasığında fıtık olduğunu belirten İnce, "Kasığında dönem dönem artan, dönem dönem azalan ağrıları oluyor. Onunla ilgili her gün ciddi tedavi yapıyoruz. O da sahada bu tedavinin karşılığını fazlasıyla veriyor. Benim gözlemim performansı hiç etkilenmedi. Sağlık tarafında en azından bizim beklentimizi karşılıyor. Çok uyumlu, çok karakterli biri. Sezon sonu cerrah açından değerlendirilebilir ama illa olacak diye bir kural yok. Çünkü ağrıları giderek azalabilir" değerlendirmesinde bulundu.

" Mauro Icardi'nin ayak bileğindeki tedavisi bitti"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ayak bileğindeki tedavisinin bittiğini söyleyen Yener İnce, "Bileğine iğne yapmıyoruz. Tedavisini yaptık ve mükemmel bitti. Bugünlerde dönem dönem adale sertlikleri sadece Mauro'da değil, birçok oyuncuda olabiliyor. Şu anda herhangi bir sakatlığı yok" dedi. - İSTANBUL