Galatasaray\'da Alanyaspor maçı öncesi sarı kart alarmı

Serkan Beyhan:

ALLAHIMA SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN FENERBAHÇELİYİM. BAZEN YA 6S li OLSAYDIM NE YAPARDIM DİYORUM.

55 96 Yanıtla

Murat Altun: Üzülmekten rezil olmaktan şike yapmaktan hakem ve kulüp başkanı satın almaktan kurtulurdun.. 81 40

Emir Kozcu: Murat Altun söylediklerine sen bile inanmıyorsun eminim. komik şey seni 44 28

Ali Arslan: Serkan düşünsene, herkes gs nin şikeleri tesviklerini açıklamış,hainler burdan çıkmış İmralı'da yatan bile bu kulübün taraftarı bitmiyor pensilvanyalilar, yetmiyor dolandırıcılık vs ne ararsan her kötülük bu kulüpte ve sen utanmadan sokağa çıkıp ben gs liyim diyeceksin Allah korusun,birde yetmiyor önde gelen yöneticileri bizi Fransızlar kurdu demesinmi at kendini köprüden:))) 14 21

Mehmet Aytekin: Aynen her sene şampiyonluk sevinci pek iyi olmuyo:) 20 8