Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

25.03.2022 14:14
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, milli maçlar için liglere verilen ara nedeniyle 4 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi.

Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, pozisyon ve topa sahip olma organizasyonlarıyla tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan ve izinleri devam eden futbolcular antrenmana katılmadı.

Kaptan Arda Turan, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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