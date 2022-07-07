Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor - Son Dakika
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Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor

07.07.2022 13:56

Süper Lig'de yeni bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Marcao, Sarı-kırmızılıların Avusturya kamp kadrosunda yer almadı. Brezilyalı futbolcunun kısa süre içerisinde görüşmelere devam ettiği Zenit ya da Sevilla takımlarından birine transfer olması öngörülüyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da kadroya yapılacak takviyeler kadar ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in takımdan ayrılması kesinleşirken, Zenit ve Sevilla ile transfer görüşmelerine başlayan Marcao da Avusturya kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da bir dönemin sonu! Marcao kamp kadrosuna alınmadı

ZENIT YA DA SEVILLA'YA TRANSFER OLACAK

Galatasaray ile yeni sezon hazırlık kampına katılması beklenen Marcao,sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampına götürülmedi. Zenit ve Sevilla kulüplerinin transfer listesinde yer alan Brezilyalı savunmacı Marcao'nun kısa süre içerisinde iki takımdan birine imza atması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor - Son Dakika
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