Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da kadroya yapılacak takviyeler kadar ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in takımdan ayrılması kesinleşirken, Zenit ve Sevilla ile transfer görüşmelerine başlayan Marcao da Avusturya kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray ile yeni sezon hazırlık kampına katılması beklenen Marcao,sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampına götürülmedi. Zenit ve Sevilla kulüplerinin transfer listesinde yer alan Brezilyalı savunmacı Marcao'nun kısa süre içerisinde iki takımdan birine imza atması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor - Son Dakika