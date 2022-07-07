Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da kadroya yapılacak takviyeler kadar ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in takımdan ayrılması kesinleşirken, Zenit ve Sevilla ile transfer görüşmelerine başlayan Marcao da Avusturya kamp kadrosunda yer almadı.

ZENIT YA DA SEVILLA'YA TRANSFER OLACAK

Galatasaray ile yeni sezon hazırlık kampına katılması beklenen Marcao,sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampına götürülmedi. Zenit ve Sevilla kulüplerinin transfer listesinde yer alan Brezilyalı savunmacı Marcao'nun kısa süre içerisinde iki takımdan birine imza atması bekleniyor.