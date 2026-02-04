Galatasaray\'da ayrılık! Barcelona\'da oynayan isme \'\'Güle güle\'\' dendi

Galatasaray, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Yusuf Demir ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığını resmileştirdi.
Gurbetçi futbolcu Yusuf Demir'in, kariyerine Avusturya'da devam edeceği öğrenildi. Demir'in bugün Avusturya ekibi Rapid Wien ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadro listesini yarın akşam UEFA'ya bildirecek. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Noa Lang ve Asprilla'nın listeye dahil edileceği ifade edildi.
