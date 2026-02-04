Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme ''Güle güle'' dendi - Son Dakika
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme ''Güle güle'' dendi

04.02.2026 08:36
Galatasaray, Yusuf Demir ile yollarını ayırırken 22 yaşındaki futbolcu Rapid Wien'e imza atmaya hazırlanıyor; sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi listesini yarın UEFA'ya sunacak.

Galatasaray, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Yusuf Demir ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığını resmileştirdi.

RAPID WIEN'E İMZA ATIYOR

Gurbetçi futbolcu Yusuf Demir'in, kariyerine Avusturya'da devam edeceği öğrenildi. Demir'in bugün Avusturya ekibi Rapid Wien ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİ YARIN TESLİM EDİLİYOR

Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadro listesini yarın akşam UEFA'ya bildirecek. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Noa Lang ve Asprilla'nın listeye dahil edileceği ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • maximusti35 maximusti35:
    stopere de beni yazsınlar. apodan hızlı koşarım. sancez sarı görürse de ikinci maça apoyla çıkarız 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
