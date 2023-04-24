Galatasaray'da Gomis Krizi! Sarı-kırmızılı yönetim, Bafetimbi Gomis için acil toplanıyor - Son Dakika
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Galatasaray'da Gomis Krizi! Sarı-kırmızılı yönetim, Bafetimbi Gomis için acil toplanıyor

24.04.2023 14:29

Galatasaray Yönetim Kurulu, maça çıkmak istemeyen Bafetimbi Gomis için toplanma kararı aldı. Yönetim, 25 Nisan Salı günü saat 17.00'de yapacağı toplantıyla Fransız futbolcunun geleceğine karar verecek.

Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu teknik direktör Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'in forma giymek istemediğini söylemişti. Yaşananlar büyük ses getirirken Galatasaray yönetimi, deneyimli golcü hakkında karar vermek için harekete geçti.

SALI GÜNÜ TOPLANTI YAPILACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi, Bafetimbi Gomis için son kararı salı günü verecek. Yönetim Kurulu, 25 Nisan Salı günü saat 17.00'de Fransız yıldızın akıbetini belirlemek için bir toplantı yapacak.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi. Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek." demişti.

"BURADAKİ DAVRANIŞ BİÇİMİNİ KABUL ETMİYORUM"

Dursun Özbek ise, "Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"SONUÇTAN SORUMLU OLAMAM ÇÜNKÜ SAHADA DEĞİLDİM"

Daha sonra konuya dair paylaşımda bulunan Gomis, "Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi… Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz." şeklinde konuşmuştu.

Bafetimbi Gomis'in paylaşımı:

Galatasaray'da kriz! Yönetim, Bafetimbi Gomis için acil toplanma kararı aldı
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Son Dakika Spor Galatasaray'da Gomis Krizi! Sarı-kırmızılı yönetim, Bafetimbi Gomis için acil toplanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Gomis Krizi! Sarı-kırmızılı yönetim, Bafetimbi Gomis için acil toplanıyor - Son Dakika
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