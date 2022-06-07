Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan seçime günler kala iddialı sözler: Gel desem gelir

Galatasaray'da seçim yarışında eski başkan Dursun Özbek ile yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"GEL DESEK GELİRLER"

Eşref Hamamcıoğlu, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam edilmeyeceğini belirterek: "Bizim teknik direktör adaylarımız yabancı. İtalya'daki isimlerle bir temasımız oldu. Mancini zaten daha önce Türkiye'de çalışmıştı. Diğer antrenör de genç ve başarılı. Bir ön temasımız oldu. Gel desek gelirler. Mancini de buna dahil" dedi.

Hamamcıoğlu, uzun yıllar Altınordu'da görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun altyapının başına geçirmeyi düşündükleri isimlerden biri olduğunun üzerinde durarak: "Hüseyin Bey ile ben görüşmedim. Galatasaray Sportif AŞ'de bana başkan vekilliği yapacak Adnan Öztürk Bey görüştü. Hüseyin Bey altyapının başına düşündüğümüz adaylardan biri. O kapsamda görüşme yapıldı. Seçildiğimiz zaman görüşeceğimiz altyapı adaylarından biri de değerli Hüseyin Bey'dir" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞA SUSAMIŞ İYİ BİR KADRO KURACAĞIZ"

Hamamcıoğlu, genç bir kadro kurma çabasında olduklarını belirterek: "Şunun garantisini verebiliriz, genç, şampiyonluğa susamış iyi bir kadro kuracağız. Galatasaray mücadele edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bütün branşlarda bu şekilde olacak. Yerli ve yabancı istikbal vadeden gençler alacağız" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN ÖNCELİKLERİ ÇOK FARKLI"

Galatasaray taraftarının beklentisinin farkında olduğunu söyleyerek: "Elbette taraftarımız coşkulu, rekabet edici, yarışmacı bir takım bekleyecek. Biz bundan hiçbir zaman imtina etmiyoruz. Bizim de 2023'te şampiyonluğa oynayacak bir futbol takımı ve diğer branşlarda da son derece başarılı olmasını arzu ettiğimiz takım hedefimiz var. Bundan en ufak şaşmamız yok. Ancak Galatasaraylılar bizden 'A futbolcusunu, B futbolcusunu getireceğiz.' diye bir heyecan bekliyorlarsa bu çok doğru olmaz. Çünkü emin olun şu anda Galatasaray'ın öncelikleri çok farklı. Galatasaray bu seçimde bir varoluş mücadelesi veriyor. Her şeyden önce değerli taraftarlarımızın bu bilinçte olması lazım. En büyük hedefimiz de Cumhuriyetin 100. yılında, 2023'te tüm branşlarda en üst düzeydeki başarıyı sağlamak olacaktır" dedi.

"AYSAL VE KIRAÇ BENİ VE EKİBİMİ DESTEKLİYORLAR"

Ünal Aysal ve İnan Kıraç ile sürekli iletişimde olduklarını ifade ederek: "Galatasaray camiası sadece spor kulübünden oluşmuyor. Vakıflarımız, derneklerimiz, lise, üniversite var. Ben de buralarda aktif olan biriyim. Onlar da benimle aynı fikirde. Bu seçim Galatasaray için çok önemli. Bu olağanüstü bir seçim. Beni ve ekibimi destekliyorlar"