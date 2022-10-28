Galatasaraylı Emre Taşdemir, 2149 gün sonra ligde golle buluştu - Son Dakika
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Galatasaraylı Emre Taşdemir, 2149 gün sonra ligde golle buluştu

28.10.2022 22:17

Galatasaray'da bu sezon ilk kez Fatih Karagümrük karşısında forma şansı bulan Emre Taşdemir, 2149 gün sonra Süper Lig'de gol atma başardı.

Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Galatasaray'ı mücadelede sürpriz bir isim öne geçirdi.

BU SEZON İLK KEZ

Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulan ancak kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam eden Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez Fatih Karagümrük karşısında forma şansı buldu.

YILLAR SONRA GOL ATTI

Süper Lig'de ilk golünü 2016 yılında Bursaspor formasıyla Beşiktaş'a atan Emre Taşdemir, 2149 gün sonra Karagümrük karşısında gol sevinci yaşadı.

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Son Dakika Spor Galatasaraylı Emre Taşdemir, 2149 gün sonra ligde golle buluştu - Son Dakika


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