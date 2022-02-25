Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

25.02.2022 17:05
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Top kapma ve pasla süren idmanın, tam sahada önce savunma sonra da hücum organizasyonlarıyla devam ettiği, taktik çalışmayla da sona erdiği aktarıldı.

Fernando Muslera'nın, takımdan ayrı topla saha çalışması yaptığı, Işık Kaan Arslan'ın ise özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Rizespor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika


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