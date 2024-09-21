Galatasaray'da Derbi Öncesi Kadro Değişiklikleri

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Lige 5'te 5 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, 6. hafta müsabakasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmaya takımını Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.

Okan Buruk, ligde son olarak Gaziantep FK'yi 3-1 yendikleri 3. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, statü gereği Gaziantep temsilcisine karşı görev veremediği yeni transferler Jakobs ve Osimhen'i ilk 11'e aldı. Buruk, söz konusu maça 11'de başlayan Berkan ile Batshuayi'yi yedeğe çekti.

Sakatlığını atlatan Icardi kadroda

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, maç kadrosuna alındı.

Ligin 4. haftasındaki Adana Demirspor maçında sakatlanan ve sırasıyla Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK mücadelelerinde süre alamayan Icardi, takıma döndü.

Son 2 antrenmanda takımla çalışan tecrübeli santrfor, maç kadrosuna girdi.

Teknik direktör Okan Buruk, 17 Eylül'de yapılan Gaziantep FK maçı sonrasında kesin bir dille Icardi'nin derbide oynamayacağını açıklamıştı.

Sallai ilk kez kadroya alındı

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılı ekibin 13 Eylül'de Almanya'nın Freiburg takımından kadrosuna kattığı Macar kanat oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı. Sallai'nin Galatasaray'da ilk kez bir müsabakaya adı yazıldı.

Batshuayi, eski takımına karşı görev bekledi

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, eski takımına karşı yapılan derbide kadroya girdi.

Sarı-lacivertli formayı 2 sezon terlettikten sonra bu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Belçikalı santrfor, derbide yedekler arasında yer aldı. Tecrübeli golcü, eski takımına karşı mücadele etmek için teknik direktör Okan Buruk'un süre vermesini bekledi.