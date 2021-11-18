Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!
18.11.2021 17:16
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Muslera seferberliği yaşanıyor. Uruguay Milli Takımı'nın Bolivya'yla oynadığı maçta 3 gol yiyen deneyimli kaleci moralsiz. Teknik direktör Terim'in Florya'da terapiye alacağı Muslera'nın sarı-lacivertli takımla oynanacak maça moralli çıkması için tüm imkanlar zorlanacak.
Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılı takımda Muslera alarmı verildi. Uruguay Milli Takımı'ndan moralsiz dönen deneyimli eldivenin moralini düzeltmek için teknik heyet seferber oldu.
FATİH TERİM, MUSLERA'YI ÖZEL TERAPİYE ALACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos'un ortasını elinden kaçıran tecrübeli eldiven 3-0'lık yenilgiye sebep olurken, Galatasaray 'da derbi öncesi alarm verildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, İstanbul'a dönüşü sonrası Florya'da özel terapiye alacağı 35 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe karşılaşmasına moralli bir şekilde çıkması için elinden geleni yapacağı öğrenildi.
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