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Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshedildi - Son Dakika

Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshedildi

07.02.2022 12:11
Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre, Diagne'nin sözleşmesi bu sezon için feshedildi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin kalça kemiğinde kırık tespit edilmişti.

Senegalli futbolcunun, Galatasaray ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Mbaye Diagne, Galatasaray, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor


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