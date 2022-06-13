Galatasaray'da Dursun Özbek harekete geçti! Alman teknik direktör Marco Rose ile görüşme gerçekleşti

Domenec Torrent ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek, ilk iş olarak teknik direktör sorununu çözecek. Sarı-kırmızılılarda gündemdeki isim ise Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Marco Rose.

DURSUN ÖZBEK İLE CENK ERGÜN BİRLİKTE HAREKET EDECEK

Ajansspor'un haberine göre, yeni teknik direktör konusunda yöneticiler kararı başkan Dursun Özbek'e bıraktı. Yöneticiler kendi uzmanlık alanları ve projelerine yoğunlaşacak. Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün kim olacağıyla ilgili kararı başkan Özbek ve sportif direktör olması beklenen Cenk Ergün birlikte verecek.

Cenk Ergün

MARCO ROSE İLE TEMASTA BULUNULDU

Galatasaray'ın gündemine Okan Buruk, Marcelo Gallardo, De Zerbi, Igor Tudor gibi isimler gelirken Sportif Direktör olarak düşünülen Cenk Ergün'ün, geçen hafta Alman Marco Rose ile temasta bulunduğu belirtildi.

EN BÜYÜK BAŞARILARI SALZBURG'DA YAŞADI

45 yaşındaki Rose son olarak Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da görev yapmıştı. Kariyerinin en önemli başarılarını Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da yaşayan Alman teknik adam, iki lig ve bir kupa şampiyonluğu kazandı. Borussia Mönchengladbach'ta da görev yapan Rose, geride kalan sezonda Borussia Dortmund ile Bundesliga'yı 2. sırada bitirdi.