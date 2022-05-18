Galatasaray'da Dursun Özbek seçime giriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Dursun Özbek seçime giriyor

18.05.2022 00:09
Galatasaray'da Dursun Özbek seçime giriyor

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından Metin Öztürk, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kuruluna eski başkanlardan Dursun Özbek ile hazırlayacakları listeyle gireceklerini söyledi.

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından Metin Öztürk, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kuruluna eski başkanlardan Dursun Özbek ile hazırlayacakları listeyle gireceklerini söyledi.

Metin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dursun Özbek ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde önemli ilerlemeler sağladıklarını belirterek, "Dursun Başkan ile beraber yarın liste çalışması yapacağız. Anlaşırsak ortak liste vereceğiz. Prensip anlaşması yaptık. Gizli saklı bir şey yapmadığımız için de bunu duyuruyoruz. Galatasaray'da kapı arkasında işlerin yapılmasına karşıyız. Yaptığımız görüşmede mutabık kaldık. Yarın oturup, liste yapacağız." diye konuştu.

Galatasaray'ın geleceğini ön planda tuttuğunu aktaran Öztürk, "Ben 4 senedir çalışan biri olarak kendi çıkarıma ya da geleceğime değil, Galatasaray'ın çıkarına ve geleceğine bakarak bir karar aldım. Bu listenin içinde Dikran Gülmezgil, İsmail Sarıkaya, Rıza Morova, Bora İsmail Bahçetepe, Dursun Özbek, Erden Timur var. Böyle harika bir ekibi Galatasaray bir daha ne zaman görecek? Herkes 'Listeler yetersiz.' demiyor muydu? İşte bombayı patlattık." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Galatasaray başkanlık seçiminde büyük sürpriz! Eski Başkan Dursun Özbek yeniden aday Galatasaray başkanlık seçiminde büyük sürpriz! Eski Başkan Dursun Özbek yeniden aday Dursun Özbek ile Metin Öztürk birleşiyor Dursun Özbek ile Metin Öztürk birleşiyor
Kaynak: AA

Dursun Özbek, Metin Öztürk, Galatasaray, Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Dursun Özbek seçime giriyor - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Sedat Peker'in "El Nusra" iddiasına, SADAT Başkanı Tanrıverdi'den cevap geldi: Silah gönderildi diyorsa bu onun problemi
23:57 Düğün hazırlığı yapan genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar!
23:40 Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı
23:37 SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler
22:58 İBB'de Murat Ongun'un başkanlık yaptığı "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden jet hızında cevap geldi
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 00:25:40. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Dursun Özbek seçime giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement