Galatasaray'da Genel Kurul Başladı

23.05.2026 10:33
Galatasaray Kulübü'nün 105. dönem genel kurulu, Dursun Özbek'in tek aday olarak katıldığı seçimle başladı.

Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulu başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor.

Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.

Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 12 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.

Özbek'in yeni dönem listesi

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

Kaynak: AA

