Galatasaray, Ramos için gün sayıyor! Oturacağı villa bile hazır - Son Dakika

Galatasaray, Ramos için gün sayıyor! Oturacağı villa bile hazır

Son Güncelleme: 28.08.2023 13:46

Galatasaray, dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'u kadrosuna katmak için Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Molde maçının bitmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini eleyip Devler Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra İspanyol savunmacıyı açıklamayı planlıyor. Deneyimli stoperin, 4 numaralı formayı giyeceği ve İstanbul'da oturacağı villanın hazırlandığı iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Molde'yi konuk edecek. Norveç ekibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Sergio Ramos'a da imzayı attıracak.

RAMOS İNDİRİME GİTTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, yapılan pazarlık sonucu Ramos'un 12 milyon euroluk maaş talebini 10 milyon euronun altına indirdi. Transfer için sponsor da bulan sarı-kırmızılılar, deneyimli stoperin ücretinin yarısını sponsor aracılığıyla karşılayacak.

VİLLASI HAZIR

Ramos'un Galatasaray'a transfer olması durumunda 4 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Dünyaca ünlü stoperin, İstanbul'da oturacağı villanın bile hazır olduğu iddia edildi.

Sergio Ramos, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Ramos için gün sayıyor! Oturacağı villa bile hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Ramos için gün sayıyor! Oturacağı villa bile hazır - Son Dakika
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