Galatasaray'da imza an meselesi! Denayer ile Cenk Ergün'ün görüştüğü anların fotoğrafı sosyal medyaya sızdı - Son Dakika
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Galatasaray'da imza an meselesi! Denayer ile Cenk Ergün'ün görüştüğü anların fotoğrafı sosyal medyaya sızdı

19.06.2022 22:13

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Galatasaray'ın eski savunmacısı Jason Denayer, sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün ile görüştü. O anlara ait fotoğrafın ortaya çıkması taraftarı heyecanlandırırken, Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu Denayer'in Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamak istemediği ifade edildi.

2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jason Denayer, 4 senedir formasını giydiği Lyon'dan ayrıldı. Şu anda boşta olan Belçikalı savunmacının sarı-kırmızılı kulübe yeniden dönmesi an meselesi.

TÜRKİYE'DEN GELECEK BAŞKA TEKLİFLERLE İLGİLENMİYOR

Bonservisi elinde bulunan Jason Denayer, Galatasaray'da sportif direktörlük görevine getirilen Cenk Ergün ile bir görüşme gerçekleştirdi. O anlara ait fotoğraf sosyal medyaya düşerken sarı-kırmızılı taraftarlar oldukça heyecanlandı. Nevzat Dizdar'ın haberine göre Cenk Ergün ile yemekte buluşan Denayer, Türkiye'den Galatasaray dışında gelecek tekliflerle ilgilenmiyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da imza an meselesi! Denayer ile Cenk Ergün'ün görüştüğü anların fotoğrafı sosyal medyaya sızdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da imza an meselesi! Denayer ile Cenk Ergün'ün görüştüğü anların fotoğrafı sosyal medyaya sızdı - Son Dakika
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