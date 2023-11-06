Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'e talip olan kulüp sayısı her geçen gün artıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yapılacak teklifleri nasıl değerlendireceği ise merak konusu.
İngiliz basınında yer alan haberde, geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın Boey ile ilgilendiğinin yazıldığı hatırlatıldı.
23 yaşındaki yıldız, son 2 sezondur yaptıklarıyla adını tüm dünyaya duyurdu. Boey ile ilgilenen diğer kulüpler ise Arsenal, Marsilya ve Milan.
Yıldız isim için Manchester United'ın en ciddi takım olduğu öne sürülürken, İngiliz ekibinin, Sacha Boey için somut bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Performansıyla büyüleyen Sacha Boey için dünya devleri resmen yarışa girdi - Son Dakika