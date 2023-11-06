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Performansıyla büyüleyen Sacha Boey için dünya devleri resmen yarışa girdi - Son Dakika

Performansıyla büyüleyen Sacha Boey için dünya devleri resmen yarışa girdi

Son Güncelleme: 06.11.2023 20:54

Son zamanlardaki başarılı performansıyla Galatasaray'ın en iyilerinden olan yıldız futbolcu Sacha Boey'e Avrupa'dan olan büyük ilgi devam ediyor. İngiliz ve Fransız basınında çıkan haberlere göre, Manchester United, Arsenal, Marsilya ve Milan, Boey ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'e talip olan kulüp sayısı her geçen gün artıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yapılacak teklifleri nasıl değerlendireceği ise merak konusu.

MANCHESTER UNITED İLGİLENİYOR

İngiliz basınında yer alan haberde, geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın Boey ile ilgilendiğinin yazıldığı hatırlatıldı.

DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

23 yaşındaki yıldız, son 2 sezondur yaptıklarıyla adını tüm dünyaya duyurdu. Boey ile ilgilenen diğer kulüpler ise Arsenal, Marsilya ve Milan.

MANU TEKLİFİ HAZIRLIYOR

Yıldız isim için Manchester United'ın en ciddi takım olduğu öne sürülürken, İngiliz ekibinin, Sacha Boey için somut bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Galatasaray, Sacha Boey, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Performansıyla büyüleyen Sacha Boey için dünya devleri resmen yarışa girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Performansıyla büyüleyen Sacha Boey için dünya devleri resmen yarışa girdi - Son Dakika
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