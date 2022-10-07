Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

07.10.2022 13:44

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftayı bay geçecek Galatasaray, 10. haftada 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftayı bay geçecek Galatasaray, 10. haftada 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.

Kulüp doktoru Yener İnce, basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede, takımın tam kadro olduğunu ve sakat futbolcu bulunmadığını belirtti. İnce, boğaz iltihabı olan Kerem Aktürkoğlu'nu zorlamak istemediklerini ve korumak amacıyla antrenmana çıkarmadıklarını dile getirdi.

Günü tedaviyle geçiren Kerem, antrenmana katılmadı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika

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