Kulüp doktoru Yener İnce, basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede, takımın tam kadro olduğunu ve sakat futbolcu bulunmadığını belirtti. İnce, boğaz iltihabı olan Kerem Aktürkoğlu 'nu zorlamak istemediklerini ve korumak amacıyla antrenmana çıkarmadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika

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