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Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

10.02.2022 14:29
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarının denendiği taktik çalışmayla tamamlandı.

Tedavi süreci devam eden kaleci Fernando Muslera, sahada koşularını sürdürdü. Genç savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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