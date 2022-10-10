Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda pas çalışmasının ardından üç takımlı turnuva ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.