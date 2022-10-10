Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

10.10.2022 15:09
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda pas çalışmasının ardından üç takımlı turnuva ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: DHA

Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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