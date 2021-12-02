Üye Girişi
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme - Son Dakika

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme

02.12.2021 17:02
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme

Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, hem Galatasaray hem de A Milli Futbol Takımı'ndaki başarılı performansıyla dikkati çeken 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2 yıl uzatırken, sözleşme şartlarında da iyileştirmeye gitti.

Geçen sezonun başında Anagold 24Erzincanspor'dan transfer edilen ve 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme yapılan Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, böylece milli futbolcu ile toplamda 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da şu ana kadar çıktığı 54 resmi maçta 12 gol atan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'da ise forma giydiği 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "En başından beri iki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Fatih (Terim) hocama da teşekkür ediyorum. İlk günden beri inandığı, güvendiği ve şans verdiği için. Ben de elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'a en güzel şekilde katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik 17:57 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik
Annesi tarafından yakılarak öldürülen bebeğin cenazesini kimse almadı 17:51 Annesi tarafından yakılarak öldürülen bebeğin cenazesini kimse almadı Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 15:58 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Son Dakika Haberleri
17:57 Nani'nin Fenerbahçe'ye dönmesinin önünde engel kalmadı
17:48 Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı
17:39 Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor
17:23 İrem Derici çok konuşulan konser elbisesi hakkında konuştu: Alttan göğüs dekoltesi verdim
16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi
16:40 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber
16:39 Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı
16:28 Esra Erol programında Yunus Ö. itirafları! İki kadın kendi adlarına kredi çekmek istediğini anlattı!
16:20 Son dakika: Benzine 44 kuruş zam geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
16:14 Ünlü yıldız Lottie Lion, metroda uğradığı cinsel saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
Nani'nin Fenerbahçe'ye dönmesinin önünde engel kalmadı Nani'nin Fenerbahçe'ye dönmesinin önünde engel kalmadı         
17:57
Elon Musk, "Kanıtlarım var" diyerek tüyleri diken diken eden sözleri kullandı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk, "Kanıtlarım var" diyerek tüyleri diken diken eden sözleri kullandı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
17:53
Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı         
17:48
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:25
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Uludağ'da kayak öğrenmenin saati 450 lira Uludağ'da kayak öğrenmenin saati 450 lira         
11:25
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 18:06:27. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement