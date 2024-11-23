Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı deplasmanda 0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay ile kaptan Fernando Muslera, maçın bitiş düdüğün ardından birbiriyle tartıştı.
Bodrum FK-Galatasaray maçı sonrasında Cimbom'un tecrübeli futbolcularından Kerem Demirbay ile kaptan Fernando Muslera birbirleriyle tartışmaya başladı. Kerem'i Osimhen, Muslera'yı ise Abdülkerim ve Barış Alper uzaklaştırmaya çalıştı. Buna rağmen iki oyuncu birbirine yürümeye devam etti.
Takım arkadaşlarının araya girme çalışmasına rağmen ikilinin sözlü tartışması 1 dakikadan fazla devam etti. Daha sonra Muslera ile Kerem arasındaki olay deplasman tribünündeki Galatasaraylılar ile galibiyet sevinci yaşanırken tatlıya bağlandı.
Son Dakika › Spor › Kerem ile Muslera, sahanın ortasında birbirine girdi - Son Dakika
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