Kerem ile Muslera, sahanın ortasında birbirine girdi - Son Dakika
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Spor

Kerem ile Muslera, sahanın ortasında birbirine girdi

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Galatasaray'ın Bodrum FK'yı yendiği karşılaşmanın ardından Kerem Demirbay ile kaptan Fernando Muslera kısa süreli bir tartışma yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırılan olay, tribünündeki taraftarlarla yaşanan galibiyet sevinci sırasında tatlıya bağlandı.

23.11.2024 21:30
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı deplasmanda 0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay ile kaptan Fernando Muslera, maçın bitiş düdüğün ardından birbiriyle tartıştı.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Bodrum FK-Galatasaray maçı sonrasında Cimbom'un tecrübeli futbolcularından Kerem Demirbay ile kaptan Fernando Muslera birbirleriyle tartışmaya başladı. Kerem'i Osimhen, Muslera'yı ise Abdülkerim ve Barış Alper uzaklaştırmaya çalıştı. Buna rağmen iki oyuncu birbirine yürümeye devam etti.

OLAY TATLIYA BAĞLANDI

Takım arkadaşlarının araya girme çalışmasına rağmen ikilinin sözlü tartışması 1 dakikadan fazla devam etti. Daha sonra Muslera ile Kerem arasındaki olay deplasman tribünündeki Galatasaraylılar ile galibiyet sevinci yaşanırken tatlıya bağlandı.

Kerem ile Muslera, sahanın ortasında birbirine girdi

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Son Dakika Spor Kerem ile Muslera, sahanın ortasında birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emre Sunay:
    Birbirine girmedi, abartmayın. Sadece birbirlerine söylendiler o kadar. Ondan hemen sonra yanyana omuz omuza girip taraftarları selamladılar, hepimiz gördük. 27 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    Züppelere bak orası İstanbul değil bodrum 7 23 Yanıtla
  • Ercan Soykök:
    Kırmızı kartla hakem olmasa yandıydık İyi ki hakem vardı İkinci sarıyı veren hakemi tebrik ediyorum 8 16 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Abartma sibop 10 3 Yanıtla
  • Ömer Doğan:
    Bende yumruk yumruğa girdiler sandım 7 3 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    fırtına öncesi sessizlik ufaktan çatırdamaya başladı 1 0 Yanıtla
  • İsmail Bektaş:
    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı deplasmanda 0 mağlup etti. Yaptığınız habere takım bu ne demek 0 0 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ercan burası kuşgillerin haber yeri değil hadi kendi çöplüğünde öt 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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